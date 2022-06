homify 360°: Haus Seefeuer

Schon den Sommerurlaub geplant? Falls ihr keine Lust auf einen Langstreckenflug habt oder eure Reisekasse dieses Jahr leider nicht genug für Schnorcheln auf den Seychellen hergibt, hat homify eine schöne Alternative für euch, bei der ihr auf nichts verzichten müsst: Die Ferienwohnungen im Haus Seefeuer auf der süßen Halbinsel Fischland-Darß. Das Domizil an der Ostsee punktet nicht nur aufgrund des wohltuenden Klimas oder seines feinen Sandstrandes wegen, auch das geschmackvolle Interieur trägt zum Urlaubs-Feeling bei und sorgt dafür, dass die Erholungsphase schon beim Betreten der Türschwelle einsetzt. So ist ist das Haus Seefeuer zum Einen für Familienurlaube geeignet, deren befreundete Familien sogar eine der benachbarten Wohnungen mieten können als auch für Pärchen, die hier in Zweisamkeit urlauben wollen. Und im Gegensatz zu den Seychellen lohnt sich ein Besuch an der Ostsee auch schon für ein verlängertes Wochenende!