homify 360°: Schönes Bauernhaus in der Uckermark

Ziel war es, bei dem Fachwerk die über Jahrhunderte entstandenen Verformungen zu belassen und diese in die Kernsanierung einzubeziehen. Das Alter und die Geschichte des Hauses sollte damit unterstrichen werden und ablesbar sein. Um den historischen Charme des Hauses zu bewahren, wurde in detailliertem Aufmaß das Fachwerk erstellt. Alle Ständer und Riegel, die nicht mehr erhalten bleiben konnten, wurden ausgetauscht und gegen neue Hölzer ersetzt. Besonders viel Wert wurde darauf gelegt, die Verarbeitungsweise der Holzverbindungen und der einzelnen Balken nach traditioneller Zimmermannstechniken auszuführen. Die neuen Balken wurden einem speziellen Verfahren unterzogen, um sich den alten Hölzern anzupassen. Nach dem Setzen der Balken, wurden die Gefache mit den vorhandenen Ziegelsteinen ausgemauert und an der Außenwand mit Kalkmörtel verputzt.