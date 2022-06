Zwischendecken: 6 großartige Designs

Zwischendecken finden wir nicht nur in privaten Räumen. Wer den Blick mal bewusst darauf lenkt, wird feststellen, dass abgehängte Decken häufig auch in Gewerberäumen zu finden sind. So beispielsweise in Galerien wie auch auf diesem Bild zu erkennen ist. Häufig dienen sie dazu, zahlreiche Leitungen und Kabel zu verstecken, die ansonsten das gesamte Raumbild stören würden. Zwischendecken sind in diesem Punkt eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit, für einen ordentlichen Eindruck zu sorgen.