Wohnzimmer einrichten – 7 Tipps

Das Wohnzimmer ist einer der wichtigsten Orte in unseren vier Wänden: Hier lassen wir uns täglich nieder, und – anders als in Bad oder Küche – wir bleiben… Wir wollen uns auf dem Sofa entspannen, gemütlich ein Buch im Ohrensessel lesen, mit Freunden ein Brettspiel am Couchtisch spielen, bei den neuesten Blockbustern mitfiebern und dabei Chips knabbern, Gäste bewirten oder eben einfach alle Fünfe gerade sein lassen . Damit das gelingt und wir uns in unserem Wohnzimmer so richtig wohlfühlen, gilt es, vor allem bei der Einrichtung einige grundlegende Dinge zu beachten. Denn schließlich soll unser Wohnzimmer nicht nur gemütlich sein, sondern außerdem auch noch ansprechend aussehen. Welcher Stil gefällt mir? Welche Sofaart möchte ich? Wie setze ich konkrete Vorzüge mit entsprechendem Licht so richtig in Szene? Es ist letztlich immer das Zusammenspiel vieler Faktoren, das am Ende zu einem individuell gestalteten Raum führt, in dem wir es uns gerne gut gehen lassen.