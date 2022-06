Gartengestaltung mit Accessoires

Bunte Blumen, Obstbäume, knackige Gemüsestauden, grüne Sträucher, ein schöner Rasen – in den meisten Gärten spielt die Natur die Hauptrolle. Und das ist auch gut so. Schließlich bildet die grüne Oase hinterm Haus einen idyllischen Kontrast zum Leben in unseren vier Wänden und zum Alltag im Büro. Doch wer sich in seinem Garten wirklich rundum wohlfühlen und ihn invollen Zügen genießen will, sollte sich nicht nur auf Pflanzen und Gartenmöbel konzentrieren, sondern auch einige Accessoires mit einbauen. Denn im Garten gilt das Gleiche wie in der Mode oder in der Wohnung: Accessoires sind das Tüpfelchen auf dem i, das für den letzten Schliff, den vollen Spaß und einen runden Gesamteindruck sorgt.