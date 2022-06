Welche Treppe passt am besten in mein Zuhause?

Die klassische Form geradläufiger Treppen kommt wohl als Erstes in den Sinn, wenn man sich das Abbild einer Treppe gedanklich vor Augen führt. In gleichbleibendem Höhen-, Längen- und Tiefenmaß verläuft die Aufeinanderfolge der Stufen, die sich in ebenso gleichbleibendem Versatz ihren Weg nach oben beziehungsweise nach unten bahnen. Im Regelfall grenzt dieser Treppentyp an eine Raumwand, die sich über zwei Etagen erstreckt. Um das Maß einer Treppe zu bestimmen, ist deren Gesamthöhe und Tiefe zu beachten. Daraus kann sich bereits die Stufenanzahl oder auch der Neigungswinkel der Treppen ergeben. Den gewünschten Neigungswinkel kann man bei der Konstruktion des Treppenverlaufs ebenfalls als Parameter wählen, wobei die Richtwerte für Anwendungsort und Treppentyp zu beachten sind. Eine gerade Treppe in öffentlichen Gebäuden sollte eine Neigung von 20 – 30° aufweisen, während innerhalb eines Wohnbereichs Winkel von 30 – 40° empfohlen werden. Gerade Kellertreppen sind mit einem Neigungswinkel von 40 – 45° noch etwas steiler und beanspruchen somit in der Architektur am wenigsten Raum. Der Aspekt der Raumgröße eines Treppenaufgangs ist bei Überlegungen zur geradläufigen Treppe ein wichtiges Stichwort. Geht man von Standardmaßen aus, so muss für eine gerade Treppe 11,5 Quadratmeter Raum eingeplant werden. Wer über diese Fläche verfügt, ist mit der Einplanung einer geradläufigen Treppe auf sicherer Seite.