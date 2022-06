Biokamin: die neue Alternative zum klassischen Kaminfeuer

Du sehnst dich in deinem Zuhause nach der wohligen Wärme eines Kamins, doch an den Wänden deiner Wohnung ist weit und breit kein Rauchabzug zu sehen? Macht nichts – Biokamine kommen nämlich ganz ohne Schornstein aus, bringen dennoch charismatisches Feuer in dein Wohnzimmer und bereichern das Wohngefühl durch gemütliches Raumklima. Viele weitere Pluspunkte lassen sich für Biokamine auflisten. Statt in zeitaufwendiger Vorbereitung Genehmigungen für den Bau eines herkömmlichen Kamins einzuholen, die umfangreichen Sicherheitsbestimmungen zu berücksichtigen, den Einbau vom Vermieter genehmigen und vom Schornsteinfeger abnehmen zu lassen, ist ein Biokamin ohne weitere Umstände in kürzester Zeit aufgebaut. Auch Zusatzaufgaben wie das Schornsteinsäubern, Kaufen und Lagern von Holzscheiten fällt weg. Zu guter Letzt zeigen sich Biokamine in modernen Designs, die ihrer Innovationskraft entsprechen. In diesem Ideenbuch stellen wir euch sechs Biokamine und ihre Funktionsweise vor.