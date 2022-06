Die Vor- und Nachteile großer Fenster

Spätestens beim Frühlingsputz steht auch das Fensterputzen an. Je nach Hausgröße und Fensteranzahl und Größe kann dabei schnell ein halber Tag vergehen. Vor allem dann, wenn durch falsche Reinigungsmittel und widriger Putzweise Schlieren immer wieder nachbessern muss. Alles richtig macht ihr, wenn die großen Fenster zunächst mit feinem Besen von Pollen oder Staub befreit werden. Mit einem Schwamm, den ihr in einem Gemisch aus Wasser, Spülmittel und einem Spritzer Essig tränkt, löst ihr daraufhin den Schmutz von der Scheibe und streift euer hausgemachtes Putzwasser mit einem Abzieher gründlich ab. Hierzu arbeitet ihr euch in horizontalen Bahnen am Fensterglas vor und wischt nach jeder Bahn die Gummilippe des Abziehers sauber. Die Gummilippe an Abziehern ist häufig von Verschleiß betroffen, was sich an einer unebenen Form zeigt. An den Fensterscheiben wird sich solcher Verschleiß an einem streifigen Endergebnis beim Putzen zeigen. Als Abschluss der Reinigungsaktion wird in solchen Momenten ein Mikrofasertuch oder Fensterleder eingesetzt, die eure großen Fenster wieder zum Strahlen bringen, indem die Tücher Restfeuchtigkeit auffangen und eventuelle Ränder polieren. Gerne wird hierzu auch Zeitungspapier verwendet, wobei Gefahr besteht, dass die Druckerschwärze am Fenster als Schmutzrand sichtbar wird. Als letzten Tipp geben wir euch für das selbst Reinigen von Fenstern mit, nicht bei Sonnenschein damit anzufangen. Die Wärme wird die Scheiben so schnell trocknen, dass Streifen schneller sichtbar werden und nicht optimal ausgebessert werden können. Unkomplizierter geht ihr bei euren großen Fenstern ans Werk, wenn ihr eine Reinigungsfirma beauftragt. An Leitern oder Kränen sind die professionellen Reinigungskräfte gesichert und erreichen mit ihren Spezialreinigern jeden Winkel eurer großen Fenster. Einen deutlichen Vorteil hat das selber reinigen jedoch: Es ist gänzlich kostenfrei.