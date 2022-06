Welche Fenster brauche ich für mein Zuhause?

Große Fenster an Häusern gefallen bei der Außenbetrachtung und geben auch den Haus- bzw. Wohnungsbesitzern ein angenehmes Wohngefühl, dass sich in vielerlei Hinsicht auf die Lebensqualität auswirkt. So schön großflächige Verglasungen auch sind, an einigen Punkten zeigen sich große Fenster unpraktisch. Bei den weiten Glasflächen muss bei der Reinigung viel Zeit oder unter Umständen viel Geld aufgewendet werden, gibt man das Säubern in Auftrag. Natürlich will und muss man die Fensterscheiben ab und an auch öffnen. Um große Fensterabschnitte wie eine Tür nach innen aufzuschlagen, fehlt in der Regel der Platz, sodass die Fenster so konstruiert sind, dass sie mit einfachen Handgriffen auf Kipp gestellt werden können oder, ähnlich einer Schiebetür, nach links und rechts verschoben werden. Mehr Informationen für die Anschaffung großer Fenster haben wir hier für euch.