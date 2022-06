Wie kann ich ein Bad im Dachgeschoss einrichten?

Bei den Vorbereitungen des Dachausbaus sollte bereits die Frage geklärt sein, ob das geplante Bad im Dachboden über eine Dusche oder Badewanne verfügen soll. Nach dieser Frage wird sich das Verlegen der Wasserleitungen und Verorten der Sanitäranlagen ausrichten. Anders als in fertiggestellten Bauten, bleibt euch beim Dachbodenausbau fast immer die Wahl, wo eine Wasserleitung enden und euer Sanitär sich letztendlich befinden soll. Je nachdem wie viel Tiefe der Estrich im Boden aufweist, kann in großen Räumen sogar eine frei stehende Badewanne realisiert werden. Bei Kombination mit einer Standarmatur kommen die Wasserleitungen an einer gewünschten Stelle im Raum zum Abschluss, an der die Armatur angeschlossen und woneben die Wanne platziert wird. Selbst gegen das Einrichten von Dusche und Wanne ist in einem großen Bad auf dem Dachboden nichts einzuwenden. In diesem Fall führen weitere Wasseranschlüsse an die Wand, über die eine Dusche versorgt wird.