Black&White: Schwarzweiße Einrichtung

Auch wenn sich eine Leinwand mit bunten Farbkleckse immer gut vor einem schlichten Hintergrund macht, möchte man manchmal etwas Ruhe in seine eigenen vier Wände bringen – zum Beispiel in Form von Fotokunst. Aber wie so oft im Leben kommt es auch hier auf den richtigen Rahmen kommt an: Gut, dass schwarze, schmale Rahmen momentan voll im Trend sind!