Möbel nach Maß

Wo ist nur die Küche, die meinen Traumvorstellungen entspricht und die Couch, die perfekt zu mir passt? Wer sich das fragt, findet die Antworten in der Heidingsfelder Manufaktur. Seit 1995 werden in dem Familienunternehmen in Dinkelsbühl die unterschiedlichsten Möbel auf Wunsch der Kunden angefertigt.

Ob Massivholz, Naturstein, Glas oder Metall – jeder Werkstoff befindet sich in der Manufaktur in professionellen Händen von Tischlern, Schreinern, Polsterern und vielen mehr. Wir haben uns die Kreationen nach Maß genauer angesehen.