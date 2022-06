homify 360°: Einfamilienhaus mit Blick über Ulm

Die Küche ordnet sich in einem tieferliegenden Raum ein. Dadurch entsteht eine heimelige Atmosphäre, wie man sie speziell in Küchen gerne hat. Die Fronten sind hochglänzend weiß und wirken dadurch sehr modern. Ein Pendant stellt der dunkle Parkettbelag dar, der einheitlich im gesamten Haus verlegt wurde und die fließenden Übergänge bis in den Außenbereich schafft und dadurch einen großzügigen Gesamteindruck erweckt. Über eine Schiebetür kann man den Außenbereich betreten. An den Küchenbereich, der im Südosten gelagert ist, schließen sich eine Speisekammer sowie ein WC an.