Kleine Wohnung einrichten

Eine kleine Wohnung sollte man so luftig wie möglich gestalten. Massive Schrankwände und große, schwere Möbel wirken eher kontraproduktiv und erdrücken kleine Räume schnell. Es ist also ratsam, eher auf kompakte Regale und flache Sideboards zu setzen und statt wuchtiger Sofalandschaften ein paar Sessel – am besten mit schlanken Beinen – im Raum zu verteilen. Offene Regale helfen auch dabei, Ordnung zu halten und zwingen uns dazu, öfter mal auszumisten und aufzuräumen. Generell gilt in kleinen Wohnungen, auch wenn es um das Ansammeln von überflüssigen Dingen geht, das Prinzip weniger ist mehr .