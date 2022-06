Praxis für Kinder- und Jugendlichentherapie in Hannover

In vielen Arztpraxen wird deutlich, dass Design bei der Gestaltung der Praxisräume nicht gerade groß geschrieben wird. Natürlich ist die Kompetenz des Arztes in einer Praxis der wesentlich wichtigere Faktor als schicke Designerstühle im Wartezimmer, aber dennoch fühlt man sich als Patient in freundlich und modern gestalteten Räumlichkeiten doch gleich viel wohler und besser aufgehoben als in lieblos eingerichteten, altbackenen und düsteren Praxen, oder? Gerade, wenn Kinder die Patienten sind, ist es anscheinend oft nicht ganz einfach, ein Ambiente zu schaffen, das sowohl kindgerecht ist als auch die ästhetischen Ansprüche Erwachsener berücksichtigt. Unsere Experten von MJUKA haben in Hannover eine Praxis für Kinder- und Jugendlichentherapie so gestaltet, dass sie nicht nur zweckmäßig ist und sowohl kleinen als auch großen Besuchern gefällt, sondern auch den persönlichen Wünschen und Vorstellungen der beiden Therapeutinnen entspricht.