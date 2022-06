Moderne Kamine

Kaminöfen wie der abgebildete sind die idealen Wärmespender. Sie lassen sich leicht auf- und umstellen und sind relativ preiswert. Unsere Experten von Kachelofen & Kamin nennen die praktischen Begleiter passenderweise Wärmemöbel , denn die schönen Stücke ziehen sogar mit uns um! Der Kaminofen wird auf eine Brandschutzplatte gestellt und per Rauchrohr an den Schornstein angeschlossen, erklären die Experten. Dies lässt sich leicht und ohne größeren Aufwand bewerkstelligen. Zudem sind die Kaminöfen in den unterschiedlichsten Farben erhältlich. So findet auch ihr garantiert euren neuen modernen Lieblingskamin!

