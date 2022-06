homify 360°: Modernes Passivhaus mit Pool

Ausgedehnte Nadelwälder sind typisch für die belgischen Ardennen. Die Außenfassade des massiv gebauten Passivhauses, das wir euch jetzt zeigen, ist in der Nähe des Ortes Martelange und nimmt das vorherrschende Material Holz in der Fassade auf und stellt so eine starke Verbindung zwischen Landschaft und Architektur her.