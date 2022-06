Kreative Blumentöpfe

Der Sky Planter kennt kein Limit: Er lässt Blumen und Kräuter Kopf stehen und bietet völlig neue Wege der Raumgestaltung – ein it-piece für Design- und Pflanzenliebhaber zugleich. Der über Kopf hängende Sky Planter von boskke, den wir bei Greenbop entdeckt haben, wurde 2011 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet und erobert seither in zahlreichen Länder neue Wohnwelten, und zwar nicht nur wegen seines innovativen Designs, sondern auch, weil er so einfach zu handhaben ist. Der Sky Planter setzt auf das Bewässerungssystem ‚Slo-Flo‘, das die Feuchtigkeitsversorgung einer Pflanze bis zu zwei Wochen garantiert. Die Pflanze zieht sich nur so viel Wasser aus dem Reservoire, wie sie benötigt. Dadurch tropft kein Wasser auf den Boden. Ein Wasserstandsanzeiger zeigt, wann wieder gegossen werden muss und ein Netz verhindert, dass Blumenerde heraus fällt.