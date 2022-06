homify 360°: Kleines Chalet in Gsteig

Der Blick auf die Schweizer Alpen überzeugt auf ganzer Linie. Kein Wunder also, dass das Wort Gsteig auf eine alte Wegverbindung hinweist, die den Gebirgspass Col du Pillon mit der Umgebung verbindet. Das im Berner Oberland gelegene Dorf ist im Sommer ein bvorzugter Wanderort und im Winter bei Skifahrern beliebt.

Inmitten der atemberaubenden Landschaft steht unser kleines Chalet, welches an idyllischer Stelle wieder aufgebaut wurde. Die Außenfassade ist sehr traditionell gehalten und besteht aus Holz. So fügt sich das Gebäude optimal in die ländliche Umgebung ein.