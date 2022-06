homify 360°: Familienfreundliches Haus in Wiesbaden

Direkt an die Wohnküche schließt sich das Wohnzimmer an. Um eine Zonierung zu kreieren, wurde der Raum in einer tieferen Position untergebracht. Dies erzeugt zum einen den Effekt der Separierung und zum anderen wirkt die Sektion wohnlicher. Eine Galerie findet sich im vorderen Teil und öffnet den Bereich. Ein Kamin fungiert als Bindeglied der Wohnräume und verströmt mollige Wärme. Im hinteren Teil sorgt die Geschossdecke für Tiefe und ein behagliches und heimeliges Wohngefühl. Das kleine Fenster zur rechten Seite dient nicht nur als Bauelement für mehr Helligkeit, sondern ist aufgrund der außergewöhnlichen Form ein gestalterisches Segment. Auch im Wohnzimmer greift man auf natürliche Farben zurück, die Ruhe einkehren lassen.