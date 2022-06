Häuser aus Sichtbeton

Auch die Kombination unterschiedlicher Fassaden ist möglich. Hier hat das in den 1980er-Jahren erbaute Einfamilienhaus ein Klinkermauerwerk und eine dunkel lasierter Holzschalung. Nach dem Eigentümerwechsel sollte das Gebäude zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut und erweitert werden. Die Nähe und Ausrichtung zu dem unmittelbar an das Grundstück grenzende Naturschutzgebiet wurden hierbei aufgegriffen. Gemeinsam mit den Bauherren wurde die Idee entwickelt, den zu ergänzenden Bauteil mit einem modernen Materialkontrast zu gestalten, dem eine puristische Eigenständigkeit innewohnt. So entstand das Vorhaben, drei Sichtbetonkuben an das Gebäude anzufügen, die bei aller Eigenständigkeit skulptural und materiell mit dem Klinkergebäude harmonieren.