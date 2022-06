Vorher-Nachher: Verwandlung einer 37 qm Wohnung

Heute möchten wir euch ein Vorher-Nachher-Projekt vorstellen, das ein Problem löst, welches viele von uns nur zu gut kennen: In der Wohnung ist einfach zu wenig Platz. Unser Ideenbuch führt uns diesmal nach Korsika, wo eine nur 37 qm große Wohnung unter der Dachschräge in ein gemütliches, geräumiges Zuhause verwandelt wurde. Nicht nur die kleine Quadratmeterzahl musste bei dem Projekt berücksichtigt werden, auch die Raumaufteilung der Wohnung war zuvor nicht gerade sinnvoll. Denn was nützt eine vergleichsweise riesige Küche, wenn deshalb kaum Raum für ein Schlafzimmer bleibt? Unsere Experten von Atelier RNB stellten sich der Herausforderung und verwandelten das eher triste Zuhause in einen stylishen, farbenfrohen Ort. So kann sich das junge Paar, das hier wohnt, endlich wohl in den eigenen vier Wänden fühlen.