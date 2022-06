Ankleidezimmer planen – acht Tipps für den perfekten Kleiderschrank

Seine Kleidung sortiert zu wissen, schafft nicht nur Ordnung in der Wohnung, sondern auch im Kopf. Sobald die Freizeit-Jeans, der Blazer fürs Büro oder die Ausgeh-Schuhe ihren festen Platz im Ankleidezimmer haben, geht die Morgen-Routine gleich viel leichter von der Hand. Schließlich beginnt so ein Tag um Einiges entspannter, wenn man nicht erst den knittrigen Rock irgendwo zwischen der Winterjacke und den Bikinis hervorkramen muss, um letztendlich festzustellen, dass man mal wieder zwei verschiedenfarbige Socken trägt und die Bluse eigentlich dringend in die Reinigung gemusst hätte… Aber wie schafft man es, Ordnung in sein Ankleidezimmer zu bringen? Alles eine Frage der Planung! homify hat acht Tipps, mit denen ihr System in den Klamotten-Berg und Ästhetik in euer Ankleidezimmer bringt: