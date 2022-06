Ausgefallene Wohnzimmertische

Mit einem Tisch aus Beton kann man einen ganz besonderen Akzent im Wohnzimmer setzen. Denn dort, wo man Beton am wenigsten erwartet, wirkt er immer noch am beeindruckendsten. Das schlichte und geradlinige Design dieses Tisches von planCbetoninterior passt sich perfekt jeder Inneneinrichtung an. Damit das Möbelstück trotz seines Gewichts von 130 Kilogramm mobil bleibt, wurde es mit Rollen versehen.