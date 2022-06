Unschlagbare Argumente für eine Küche im natürlichen Stil

Für ein natürliches Ambiente in der Küche kann auf Holz kaum verzichtet werden. Es kann in verschiedenen Formen zum Einsatz kommen. Eine kostengünstige und dennoch ansprechende Alternative zu den beliebten Holzbalken an der Decke oder hochwertigen und mitunter kostenintensiven Echtholzböden können Deko-Elemente aus echtem und relativ naturbelassenem Holz sein. Sie können sich unter anderem als Tischbeine, Stühle oder auch als dekoratives Objekt an einer Wand finden. Das Holz bringt unregelmäßige Faserungen, eine vielseitige Verteilung der dunklen Astaugen und individuelle Formen und Farben mit – so sorgt es für Lebendigkeit in der Küche und bringt bodenständige Natürlichkeit. Durch die Vielseitigkeit des Holzes finden sich viele unterschiedliche Möglichkeiten das Material zu nutzen. Sogar die natürliche Farbe des Holzes kann variieren: während dunkleres Holz oftmals einen urigen und rustikalen Charme besitzt, wirkt helleres Holz sehr modern. Die kleinen farblichen Abstufungen und Unterschiede im Holz sorgen für einen individuellen Stil. Natur holt man sich damit in jedem Falle in die Küche.