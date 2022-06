Das transparente Haus

Das Haus, das wir uns heute näher ansehen wollen, trägt den walisischen Namen Carreg a Gwydr , was so viel bedeutet wie ’Stein und Glas’. Den Grund dafür seht ihr gleich. Vorher haben wir noch einige Infos zu diesem eindrucksvollen Projekt. Es stammt aus der Feder unserer britischen Experten von Hall Bednarczyk Architects und wurde bereits mit zahlreichen Architekturpreisen ausgezeichnet. Das Haus steht im Wye Valley, einer Gegend im Südosten von Wales, die offiziell als „Naturlandschaft außergewöhnlicher Schönheit“ bezeichnet wird. Kein Wunder also, dass ebendiese malerische Umgebung im Zentrum des Entwurfs stand. Viel Spaß auf unserer Tour durch dieses einzigartige Zuhause.