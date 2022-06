Ein modernes Fachwerkhaus in Hannover

Mensch und Natur gehören zusammen – unter diesem Motto bauen unsere Experten von Davinci Haus wunderschöne Häuser aus Holz und Glas, die an moderne Fachwerkhäuser erinnern und ihren Bewohnern ein ganz neues Wohn- und Lebensgefühl ermöglichen. Denn Holz als natürlicher Baustoff und Glas als transparentes Mittel schaffen ganz neue Perspektiven und sorgen dafür, dass man im Haus ständig den Garten und das landschaftliche Umfeld miterlebt. Sowohl von außen betrachtet als auch beim Blick nach draußen sind Offenheit, Großzügigkeit und die Einheit von drinnen und draußen die wichtigsten Komponenten, die ein Lebensgefühl entstehen lassen, das weit über konventionelle Wohnkonzepte hinausgeht. So auch geschehen bei dem Projekt, das wir heute näher vorstellen wollen, ein Haus in der Nähe von Hannover, das so viel Sonne, Wärme, Licht und südliche Lebensart wie möglich in die norddeutsche Umgebung bringen sollte. Ein Vorhaben, das mehr als gelungen ist, wie wir finden.