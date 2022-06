Wie kann ich eine schmale Küche einrichten?

Ob eine Küche attraktiv wirkt oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Ganz anders verhält es sich hinsichtlich der räumlichen Gegebenheiten. Der Wohnraum selbst kann über großzügige Zimmer verfügen, die vielleicht auch optimal geschnitten sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich beim Küchenraum ähnlich verhält. In extremen Fällen geht der großzügige Schnitt des Wohnraums zu Lasten der Küche. Anders kann es auch passieren, dass die Küche, zum Nachteil der restlichen Räume, sehr großzügig geschnitten ist. Im günstigsten Fall findet ihr in euren neuen vier Wänden eine offene Küche vor. Aber nicht nur der Schnitt spielt eine Rolle, sondern auch das Design einer Küche ist ausschlaggebend für die Wirkung einer Küche. Dahingehend könnt ihr euch richtig austoben, da nicht nur das Mobiliar entscheidend ist, sondern auch die Gestaltung des Fußbodens, der Decke und der Wände.

Abhängig von den architektonischen Eigenschaften eurer vier Wände könnt ihr jedoch aus jedem Küchenraum eine anständige und imposante Küche kreieren. Besonders für kleinere, enge und schmale Küchen gibt es eine große Vielfalt mit ansprechenden Lösungsvorschlägen. Diese sind nicht nur hinsichtlich der Aufstellung sehr interessant, sondern auch in Bezug auf die gestalterischen Möglichkeiten, welche sich durch den Aufbau ergeben. Unterm Strich solltet ihr jedoch nicht vernachlässigen, dass ihr euch am Ende in eurer Küche gerne aufhaltet. Lasst euch in Ruhe inspirieren und sammelt Anregungen, die eurem Geschmack entsprechen.