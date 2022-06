homify 360°: Moderne Villa im Taunus

Unsere Experten von Neugebauer Architekten BDA haben in Kronberg im Taunus eine moderne Villa erschaffen. Die Besonderheit dieses Projekts entstand durch die Gegebenheiten des Grundstückes, das für den Neubau von zwei Einfamilienhäusern geteilt wurde. Die moderne Villa steht im hinteren Teil des Grundstückes und ist so gut wie nicht einsehbar, was es den Architekten ermöglichte, die Fassaden in ungewohnt großzügiger Weise zu öffnen. Dadurch präsentiert sich das Haus offen, transparent und kommunikativ, wobei sich aus dem spielerischen Wechsel von Masse und Leichtigkeit auch Privatheit und Rückzugsmöglichkeiten ergeben und ein spannender Dialog zwischen innen und außen geschaffen wird.