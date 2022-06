Wohnen nach Sternzeichen: Skorpion

Auch wenn Skorpione gerne mit guten Freunden zusammen sind, brauchen sie Zeit für sich und einen Rückzugsort, an dem sie auch mal ihre Ruhe haben und sich vor zu viel Trubel abschotten können. Am besten eignet sich für typische Skorpione also ein ruhig gelegenes Häuschen mit Garten oder auch eine Wohnung jenseits vom Großstadtlärm und der Hektik des Alltags und ohne ungewollte Einblicke in die Privatsphäre.