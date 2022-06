homify 360°: Futuristisches Einfamilienhaus in Österreich

Durch die spezielle Platzierung der Baukörper zeichnet sich im Garten ein offener Innenhof auf. Im Zentrum ist ein Überlaufpool, der in den Sommermonaten den idealen Platz darstellt. Das Haus wurde in Massivbau errichtet. Bei der Planung wurde nicht nur auf das Design, sondern auch auf den ökologischen Mehrwert geachtet. So entschied man sich, eine Hanfdämmung und eine Wärmepumpe einzusetzen. Der obere Körper wurde mit Aluminiumverbundplatten beplankt. Der Körper legt sich über die Erdgeschossebene, zieht Richtung Boden und berührt diesen nur an einem Punkt.