homify 360: Modernes Einfamilienhaus am Bach

Alles hat seine Vor- und Nachteile. So auch dieses moderne Einfamilienhaus, das wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen möchten.

Die Bauherren, eine junge Familie mit einem kleinen Kind, stießen auf ein Traumgrundstück mit einem eigenen Bach im Garten. Zudem befand sich direkt gegenüber ein schöner Park – eigentlich perfekt. Doch es gab auch Haken: Das Grundstück hat nämlich einen eher schwierigen dreieckigen Zuschnitt, der Baugrund war schlecht, schwer zu beplanen und noch schwerer zu bebauen. Dennoch hatte die Familie ihr Herz genau diesem Grundstück geschenkt. Daher musste eine sorgfältige Planung her, die nur echte Experten durchführen konnten.