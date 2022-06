5 Beweise, wie stylish Einfamilienhäuser sein können

Das kleine Örtchen Moosbach liegt in der Oberpfalz in Bayern und trumpft seit diesem Jahr mit einem Einfamilienhaus auf, das sich sehen lassen kann. Realisiert wurde das private Bauprojekt samt Unterkellerung und Doppelgarage von Fichtner Gruber Architekten. In schlichter Eleganz fügt es sich in die umliegende Bebauung ein und wartet dennoch mit zahlreichen Finessen auf, die es frisch und innovativ machen.