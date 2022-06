Gartenteich Ideen

Diese Wasserfläche sieht aus wie ein hübscher Gartenteich, oder? Falsch gedacht! Denn was aussieht wie ein Teich ist in Wirklichkeit ein natürlich gestalteter Pool. Durch einen Überlauf an den Seiten entstand gleichzeitig tatsächlich noch eine kleine teichartige Fläche, die dem Pool seinen natürlichen Look gibt.

Noch mehr außergewöhnliche Swimmingpools findet ihr übrigens hier: Coole Pools für jeden Geschmack.