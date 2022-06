Der Januar ist nicht gerade bekannt für seine endlos langen Sonnentage und jede Menge natürliches Licht. Stattdessen ist es draußen zurzeit oft düster und grau und so richtig hell werden will es irgendwie auch nicht – ein Wetter, das viele von uns am liebsten im Bett verschlafen würden. Doch das geht natürlich nicht: Egal, ob Büro oder Home Office – der Schreibtisch ruft. Damit wir dort aber nicht in Winterdepressionen verfallen oder direkt mit dem Kopf auf der Tastatur wieder einschlafen, ist das richtige Licht gerade zu dieser Jahreszeit unerlässlich. Wir haben euch fünf schöne Schreibtischlampen mitgebracht, die euer Arbeitszimmer in ein angenehmes Licht tauchen, euch die Arbeit einfacher machen und noch dazu so richtig gut aussehen.