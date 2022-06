Wie kann ich einen Raum günstig dekorieren?

Natürlich müsst ihr euch als erstes Gedanken darüber machen, was überhaupt dekoriert werden soll. Soll einfach eine Änderung vorgenommen werden, die auf lange Sicht in eure Raumgestaltung eingeplant wird oder steht ein besonderer Anlass an, zu dem thematisch passende Dekoration aufgebaut werden soll? Welchen Raum möchtet ihr dekorieren und welcher Einrichtungsstil muss berücksichtigt werden? Auf homify findet ihr viele tolle Anregungen, Inspirationen und Ideen, die euch helfen sollen, euer Zuhause zu verschönern. Deko- und Do It Yourself-Ideen entstehen meistens im Kopf, wenn kleine Anregungen wie Materialien, Bilder oder Beispiele auftauchen. Der Vorteil an selbstgemachter Deko ist der niedrige Preis. Außerdem könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und etwas Neues ausprobieren. Das Beispiel zeigt ein selbstgemachtes Betthaupt, das aus altem Stoff und einer Vorhangstange gefertigt wurde. Günstige Dekoration fordert oftmals etwas Kreativität und handwerkliches Geschick, das, unserer Meinung nach, jeder in sich verborgen trägt!