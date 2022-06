Maisonettewohnung in Paris

Die obere Etage der Maisonettewohnung wurde in verschiedene Bereiche aufgeteilt – eine Arbeitsecke, einen Schlafbereich und ein Badezimmer. Wie wir auf diesem Foto sehen, hat man einen Teil der Dachbodenstruktur erhalten und die alten Holzbalken freigelegt. Diese bekamen einen schwarzen Anstrich und verleihen so dem gesamten Dachgeschoss eine charakteristische Note. Vorher gab es auf dem Dachboden nur ein einziges Fenster, jetzt kommt durch drei zusätzliche Oberlichter jede Menge natürliches Licht in die Wohnung. Die Arbeitsecke auf dem Foto wirkt mit den maßangefertigten Bücherregalen und dem kleinen, modernen Schreibtisch gemütlich und schick.