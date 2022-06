DIY | Garderobe im Industriestil selber machen

Diese Garderobe hält was aus und das sieht man ihr an: Robustes Material aus der Gas- und Wasserinstallation wird hier mal eben zweckentfremdet und zu einer einzigartigen Wandgarderobe verschraubt. Verzinkte Rohre sowie Schieber und Kupplungen aus Messing und handfeste Schraubventile geben diesem guten Stück den besonderen Look… total rustikal.

Handtaschen und Jacken hängen hier nicht an Haken oder Bügeln, sondern ganz einfach an knallroten Ventilen. Genau genommen sind es Muffen-Absperrschieber, so wie man sie aus dem Gartenbereich oder der Garage kennt. Die Ventile lassen sich beim Verschrauben mit den Kupplungen und Rohren leicht in der gewünschten Stellung justieren – ganz gerade oder lieber leicht schräg.

Wer diese Garderobe lieber mit grünen Akzenten möchte, ersetzt die Absperrschieber durch Schrägsitzventile – die haben nämlich ein grünes Handrad. Meine Empfehlung: Einfach mal im Baumarkt stöbern gehen – ich finde da immer was Passendes!