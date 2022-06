Triste Wohnung wird zum glanzvollen Apartment

Der Wohnraum zeigt sich nun in einem ganz anderen Licht. Nicht unwesentlich daran beteiligt ist die neu dazugewonnene Deckenhöhe, die den Raum atmen lässt. Auch das Tageslicht kann sich optimal in alle Ecken ausbreiten, was dem freundlichen Ambiente ebenfalls zugute kommt. Die weißen Wände, die Möbel aus hellem Holz sowie die creme- und beigefarbene Textilien und Wohnaccessoires unterstreichen den modernen, frischen Look. Indirekte Beleuchtungen setzen zusätzlich warme Akzente. Auch für den Wohnbereich wurde derselbe Boden aus der Küche vorgesehen, wodurch ein einheitliches Raumbild geschaffen wird.

Ideen, wie man kleine Räume gekonnt nutzt, findet ihr auch in unserem passenden Ideenbuch!