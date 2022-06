Bunte Möbel für einen fröhlichen Sommer

Diese Tische kommen direkt aus Hawaii, wo sie in liebevoller Handarbeit hergestellt werden. Und zwar nicht etwa aus irgendeinem Material, sondern aus recycelten Surfboards. Sie bringen also nicht nur hawaiianisches Lebensgefühl in unser Zuhause, sondern auch die Erinnerung an tosende Pazifikwellen – und natürlich fröhliche Sommerfarben. Was will man mehr?