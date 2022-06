Stauraum im Kinderzimmer

Boxen, Körbe, Kisten und Co. sind die besten Freunde genervter Eltern, denn mit ihnen lässt sich im Kinderzimmer ganz einfach und schnell Ordnung halten. Am besten hat man gleich mehrere solche Stauraumwunder parat, denn so können Spielzeug und Utensilien thematisch geordnet sortiert werden und das Wiederfinden wird um einiges leichter. Wer seine Kids raffiniert zum Aufräumen motivieren will, bringt Aufbewahrungskörbe und -boxen, wie diese hier von Cuckooland, ins Spiel, die farblich und von ihren Motiven her voll und ganz dem Geschmack und den Vorlieben der lieben Kleinen entsprechen.