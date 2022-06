Schöne Hochzeitsgeschenke

Vorsicht bei Kunststücken! Das Verschenken von Bildern ist ziemlich heikel, deshalb sollte man sich auch wirklich sicher sein, dass man den Geschmack des Brautpaares trifft, bevor man ein teures Gemälde in Betracht zieht. Denn es wäre ja fatal, wenn die beiden sich genötigt fühlten, ein Bild aufzuhängen, dass ihnen gar nicht gefällt. Eingrenzen kann man das Ganze, indem man sich vorher bei ihnen Zuhause, was Farbgebung und Stil betrifft, ein bisschen umsieht. Das Beste ist allerdings, wenn man etwas schenkt, das Bezug zu gemeinsam Erlebtem hat – wie beispielsweise das Bild einer Stadt, in die man zusammen gereist ist!