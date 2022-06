Pools mit Stahlbecken

Urlaubsfeeling auf dem eigenen Grundstück und Badespaß für die ganze Familie – so ein Swimmingpool im Garten hat schon was. Was Optik, Größe, Design und Art des Schwimmbads angeht, hat man die Qual der Wahl – vom Mini-Planschbecken bis zum Sportbecken mit Olympiamaßen, vom natürlichen Schwimmteich bis zum luxuriösen Infinity-Pool und vom blubbernden Whirlpool bis zum stylish beleuchteten Gartenhighlight gibt es eine riesige Bandbreite cooler Swimmingpools. Seit einiger Zeit erfreuen sich allerdings Pools aus Edelstahl besonders großer Beliebtheit, denn sie haben gegenüber herkömmlichen Becken einige grandiose Vorteile. Wir erklären euch, was einen solchen Pool so besonders macht und zeigen euch einige Modelle unserer Pool-Experten von der Polytherm GmbH.