Weißes Haus in Seoul

Wir befinden uns in Südkorea, in der pulsierenden Hauptstadt Seoul. Wer die Stadt liebt, wird dieses Projekt ebenso lieben. Denn es sprüht vor Authentizität und Urbanität. Hier plante das Architektur- und Designbüro Designband Yoap auf kleinstem Raum ein Mehrfamilienhaus. Das Stadtbild der 10 Millionen Metropole ist geprägt von Hochhäusern. Der Wohnraum ist knapp in der überfüllten Hauptstadt. In den 1960er und 1970er Jahren zogen zahlreiche Bauern vom Land nach Seoul, um in den Industriebetrieben nach einem besser bezahlten Arbeitsplatz zu suchen. Die Menschen bauten kleine Häuser in Massivbauweise, die oftmals ohne Baugenehmigung entstanden. Noch heute tummeln sich zwischen den Hochhäusern kleine Hütten. In den 80er Jahren wurden die Bauern an den Stadtrand umgesiedelt, um Platz für fünf- bis zehngeschossige Bauten zu schaffen, die in der Regel nur von Menschen bewohnt werden können, die über eine hohes Einkommen verfügen.