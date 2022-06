Stadtumbau Schwäbisch Gmünd

Im Zuge der Landesgartenschau 2014 leitete die Stadt Schwäbisch Gmünd einen tiefgreifenden und nachhaltigen Stadtumbau in die Wege, der ein grünes Herz mitten in der Stadt entstehen ließ. In diesem umfassenden Umbauprozess wurden große Bereiche der Innenstadt verkehrlich und baulich neu geordnet, historische Stadtstrukturen wurden frei gelegt, neue Sichtachsen und großzügige innenstadtnahe Freiräume geschaffen. Ein neuer Boulevard, eine grüne Promenade, Wege und Plätze entlang der alten Stadtbäche, Sport- und Spielbereiche prägen das neue Bild der Innenstadt. Vom städtebaulichen Gesamtkonzept bis in die Detailgestaltung lag die Planung in der Hand unserer Experten von der A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH.