Moderne Himmelbetten

Auch wenn so richtig pompöse Prinzessinnenbetten in modernen Schlafzimmern eher selten zu finden sind, darf es bei dem einen oder der anderen doch gerne ein wenig romantisch zugehen. Dieses Eisenbett von Paco Escrivá Muebles lädt mit seinen verschnörkelten Details zum Träumen ein und der an der Wand angebrachte Himmel verleiht dem Ganzen den letzten Schliff, ohne dass dafür ein massiver Rahmen vonnöten wäre.