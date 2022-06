Bardesign: Sala Bizz’art in Murcia

In eine Bar oder einen Club geht man schon lange nicht mehr nur der Musik oder der Drinks wegen. Das Ambiente gehört ebenso dazu zum perfekten Abend mit guten Freunden und ist – ebenso wie der DJ und die Getränke - Geschmackssache. Während sich der eine in durchgestylten Schickimickiläden am wohlsten fühlt, steht der andere eher auf urige Kneipen und Pubs. Die Location, die wir euch heute zeigen wollen, ist weder das eine noch das andere, sondern vielmehr ein echtes Unikat, das zum Staunen und Verweilen einlädt. Unser Experte Francisco Segarra ist für das Interior Design des Sala Bizz’art im spanischen Murcia verantwortlich und hat mit einem bunten Mix aus Vintage- und Industrial-Elementen eine Location erschaffen, die einfach anders und absolut einzigartig ist.