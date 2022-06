homify 360°: Zweifamilienhaus für Zwillinge in Vorarlberg

Der Weg zum Grundstück wurde mithilfe einer niedrigen Mauer bestens in Szene gesetzt. In die vertikalen Flächen wurden bündig Strahler eingelassen, die bei Dunkelheit den Weg optimal ausleuchten. Die mannshohen Büsche bieten Schutz vor ungewollten Einblicken und schaffen eine natürliche Barriere. Zur rechten Seite findet sich eine Doppelgarage, deren Einfahrt die Grenze des Grundstückes markiert. Die Holzverkleidung der Garagentür wurde in horizontaler Ausrichtung angebracht und verstärkt dadurch die waagerechte, massige Wirkung des gesamten Gebäudes.

