homify 360°: Historisches Torhaus im Odenwald

Das historische Torhaus einer alten Mühle im Odenwald sollte von Grund auf saniert werden. Als Torhaus bezeichnet man jedes Gebäude, welches baulich mit einem Tor verbunden ist. Dabei ist es unwichtig, ob das Gebäude an das Tor angebaut ist oder ob das Tor direkt in das Haus integriert wurde. Diesen Häusertypus findet man oft in alten Burgen oder an Stadttoren. Auch alte landwirtschaftliche Hofanlagen besitzen oft ein großes Tor.

Bei dem traditionsreichen Gebäude im Odenwald, das wir euch in diesem Ideenbuch genauer vorstellen möchten, musste jedoch einiges erneuert werden, bevor es in neuem Glanz erstrahlen konnte. Das gesamte Holz-Tragwerk und der Dachstuhl mussten erneuert werden. Zusätzlich wurden im Innenraum Holzfaserdämmstoffe eingesetzt, um das Objekt nach bauökologischen Gesichtspunkten zu isolieren. Auf diese Weise konnte zur Straßenseite hin der historische Charakter erhalten bleiben. Auf der Rückseite präsentiert sich das Torhaus nach der Renovierung nun jedoch modern. Das liegt an der großzügigen Verglasung derjenigen Fassade, die zum Hof ausgerichtet ist.

Auch im Innenraum mussten die baulichen Besonderheiten des alten Gebäudes mitberücksichtigt werden. Denn durch die ungewöhnliche Gebäudegeometrie mussten alle Einbauten nach Maß gefertigt werden. Umso wichtiger war es, einen Experten zu finden, der sowohl Architektur als auch Inneneinrichtung gekonnt planen und umzusetzen versteht. Deshalb wurde Karl Kaffenberger angeheuert. Wie das Endergebnis ausfiel, seht ihr auf den folgenden Bildern.