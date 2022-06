Ausstellungsarchitektur im Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg

Das grafische Kabinett und der Raum Der digitale Dürer wurden in einem ersten Schritt der Neugestaltung der Ausstellungsbereiche realisiert. Im grafischen Kabinett werden Teile der grafischen Arbeiten Albrecht Dürers gezeigt. Licht übernimmt in der gesamten Ausstellung eine wichtige Rolle. Schreyer ist auch als Beleuchtungsdesigner tätig und setzt mit diesem Mittel wichtige Akzente, die den Besucher fast wie ein Leitsystem durch die Ausstellung führen. Ein weiteres erwähnenswertes Detail des Ausstellungsdesigns: Die für die Region typischen Butzenscheiben wurden bei der Gestaltung nicht durch Vorhänge verdeckt, wie es sonst oft üblich ist, um die Exponate vor schadendem Lichteinfall zu schützen, sondern sie wurden innen einfach mit getöntem und UV-Strahlen abweisendem Glas verkleidet. – So schont man die Ausstellungsstücke und lässt dennoch gleichzeitig Tageslicht herein und gewährt einen Blick auf die historische Fenstergestaltung des Dürer´schen Wohnhauses.